Mis sai Berliini muuseumist varastatud 100kilogrammisest kuldmündist? 

Mündivarguses süüdistatakse nelja noort meest, kellest kolm kuuluvad Berliinis elavasse araabia suurperekonda. Need on Ahmed Remmo (20), Wayci Remmo (24) ja Wissam Remmo (21). Neljas süüalune on varguse ajal muuseumis turvamehena töötanud türklane Denis W. (20), vahendab Bild Online.

Kurjategijad sisenesid akna kaudu Berliinis Muuseumisaarel asuva Bode muuseumi turvatöötajate riietusruumi, liikusid sadakond meetrit edasi, lõid klaasvitriini puruks ja võtsid lahkudes kaasa haruldase Kanada kuldmündi Big Maple Leaf, mida on vermitud vaid viis eksemplari. Selle 53sentimeetrise läbimõõduga mündi nimiväärtus on miljon dollarit. Arvestades aga, et kuninganna Elizabeth II kujutisega hiigelmünt kaalub koguni 100 kilogrammi, on selle tegelik väärtus oluliselt suurem – 3,75 miljonit eurot. Muuseumi oli selle ajutiselt andnud eraisik.