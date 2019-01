Sinise Äratuse juht tunnistas sotsiaalmeedias trollimist 

Ühtlasi kinnitas Kaalep, et on sotsiaalmeedias varikontot kasutanud ning lisas, et tema meelest ei ole selles midagi taunimisväärset. Kaalepi sõnul kasutavad varikontosid ka mitmed teised noored, kellel on eri põhjustel raske oma keeruline oma meelsust väljendada.

"Sellega ei väida ma sugugi, et Sinisel Äratusel, EKREl ja rahvusmeelsete ringkondade nooremal põlvkonnal puudub suurem strateegia infooperatsioonideks sotsiaalmeedias. Kuid kinnitan, et see ei ole midagi nii lihtsakoelist nagu „võimendada negatiivset arvamust oponentide ja nende ideede kohta ning näidata, et sellisel suhtumisel on tegelikkusest laiem kõlapind”," sõnas Kaalep.