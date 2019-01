Mees tappis jõulude ajal elukaaslase, kuritegu avastati nädalaid hiljem

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Katrin Pärtlas selgitas, et praeguseks kogutud tõendite põhjal on alus raskes kuriteos kahtlustada naise elukaaslast.

Esmased uurimistoimingud on tehtud ning kõik seni kogutud tõendid viitavad sellele, et alkoholi tarvitamise ajal tekkis neil omavahel tüli, mille käigus lõi mees naist noaga ning põhjustas surmava vigastuse. Uurijate ja kohtuarsti info viitab sellele, et kahtlustatav lõi oma elukaaslast noaga jõulupühade ajal, kuid ei teavitanud sellest meedikuid ega politseid ning naine suri saadud vigastustesse samas korteris. Pärast seda jäi mees koos surnukehaga korterisse, jätkas alkoholi tarvitamist ning tapmise avastasid pea kaks nädalat hiljem tema korterit kontrollima tulnud lähisugulased.

Kaks päeva enne surnukeha leidmist pöördus ohvri lähisugulane politsei poole, sest ei saanud naisega telefoni teel ühendust ning polnud kindel, kas naine on Tallinnas. Samal õhtul kontrollisid patrullpolitseinikud naise elukohta, kuid korteri aknad oli pimedad, korteris oli vaikus ning ka naabrid ei olnud elanikest enam kui nädala jooksul midagi kuulnud. Kuna sel hetkel polnud viiteid, et korteris keegi oleks, siis ust jõuga ei avatud, teatas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul oli tegemist korteriga, kuhu on korduvalt kutsutud politsei nii elukaaslaste tülide kui ka alkoholitarvitamisega seotud rahurikkumiste tõttu. „Kokku on politsei sellest korterist teateid saanud seitsmel korral ning neist enamasti naabrite kaebused lärmi kohta, kuid kahel juhul oli mees naist ka löönud. Naise löömise eest on mees kriminaalkorras karistatud ja läbinud ka kriminaalhoolduse ajal alkoholiravi ning vägivallaennetuse programmi, kuid paraku ei hoidnud see ära uut kuritegu,“ rääkis Kumm.