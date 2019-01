Repliik Küsimus | Mis alusel käib Eestis Moskvale alluv kirikujuht? Arvamustoimetus , täna, 14:30 Jaga:

Teet Malsroos

Kas mullu mais Moskvale alluva õigeusukiriku juhiks valitud metropoliit viibib Eestis elamisloa või viisa alusel? Varem on uudistes kirjutatud, et elamisluba pole talle võimalik anda. Et siseministeerium on viidanud, et elamisloa andmine on seotud ka ohu puudumisega avalikule korrale ja riiklikule julgeolekule, siis kas tolle välismaalase puhul on need kriteeriumid täidetud?