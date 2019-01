Tallinna linn peab kahe nädalaga leidma 50 uut bussi ja 125 uut bussijuhti 

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul saatis liisingfirma 15. jaanuaril linnale kirja, milles informeeris, et MRP Linna Liinid OÜ ei saa edasiselt kasutada krediidiasutusele kuuluvaid busse, sest ettevõte hakkab MRP Linna Liinidelt endale kuuluvate busside valdust üle võtma.

„Saatsime seejärel MRP Linna Liinidele kirja, kus palusime selgitust olukorrale. Saime sellele vastuse, kus firma palus sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lõpetamist alates 1. veebruarist 2019,“ selgitas Klandorf.

Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo nentis, et amet tegi juba möödunud aasta 5. juulil pöördumise firmale, kus paluti selgitust seoses firma finantsraskustega.

„Saime vastuse, et firmal on hetkelised finantsprobleemid, kuid nendega tegeletakse. Tänavu 8. jaanuaril teatati aga, et nad ei ole suutnud saavutada kokkulepet liisingfirmaga,“ rääkis Harjo.

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees Deniss Boroditš möönis, et nende jaoks on tegemist eriolukorraga, sest see on täiendav maht firma jaoks, seda just tehnika osas.

„Me peame suurendama nii veeremi kui ka töötajate arvu märkimisväärselt. Meil on vaja täiendavalt leida 50 bussi ja 125 bussijuhti. Selleks korraldame vastavad hanked, et oleksime valmis 1. veebruaril need liinid üle võtma ja linlasi teenindama. Seega läheb praegu kogu meie tähelepanu sellele, et oleksime 1. veebruarist valmis teenindama linlasi vastavatel liinidel,“ selgitas Boroditš.