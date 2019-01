Eestlaste üks lemmikfestivale Positivus on hädas artistidele raha maksmisega 

Sky.ee kirjutab, et möödunud aastal sai ansambel Dead Furies Tallinn Music Weeki kaudu võimaluse Positivusel esineda. „Positivus Festival jättis meile maksmata ja meile pole siiani tasutud,” nendib Dead Furiese laulja Ardo Kivi. „Lätipoolse esindajaga kommunikeerides väideti, et see on meie endi süü,” muigab muusik.

Bänd ei saanud festivali korraldajatelt rekvisiite, mille alusel vormistada arve. Lõpuks ei vastanud nende küsimusele ei Positivuse direktor, lavamänedžer ega peakorraldaja ja selgus, et direktor on üldse töölt lahkunud. Bändile öeldi ka, et nad oleksid raha küsima pidanud kohe pärast kontserti. „Kohapeal oli kogu korraldus ideaalne, mis teeb veel eriti kurvaks, et see olukord nüüd nii on.”