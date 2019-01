ILMAPROGNOOS: Soome valmistub järjekordseks lumetormiks, Eestis tormihirmu pole 

Neljapäeval on oodata tihedat lumesadu ja päris tugevat tuult, mis puhub 15, kuid saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Jäiteoht on suur. Öösel langeb temperatuur kohati kuni 10 miinuskraadini, kuid hommikuks on väljas juba 0...+4 kraadi.

Pühapäeval on Eesti ikka madalrõhkkona servas, mis toob meile rohkem niiskust ja lumesadusid. Lääne- ja loodetuuled on rannikutel puhanguti tugevad. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, sisemaal võib kohati -10 kraadi ümbrusse langeda, päeval -1..-6 kraadi.