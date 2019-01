Jüri Nael Brexiti-leppe põrumisest: nüüd on jälle kõik otsad lahti 

May ebaõnnestumine oli äärmiselt ränk. Leppe vastu hääletas 432 saadikut, samas kui selle poolt oli vaid 202 saadikut. Naela sõnul aimasid kohalikud, et May plaan ei lähe läbi.

„Kõik osapooled on väga lootusrikkad. Sellest tuleb paras võitlus, sest ükski osapool ei ole alla andnud ja nüüd pannakse käiku kõik võimalikud vahendid ja demagoogiad, et oma tahtmine saada,'' ennustas Nael ja lisas, et kuigi hea tava järgi astub peaminister pärast sellist lööki tagasi, siis May puhul seda ilmselt ei juhtu.

Nael kirjeldas, et Inglismaal elavate välismaalaste jaoks ei ole Brexit igapäevane jututeema.

„Neil, kes siin juba elavad, kasvab residentsusõigus automaatselt. Lihtsalt neil, kes tahavad pärast Brexitit siia tulla, on keerulisem, sest immigratsiooni poliitika ilmselt muutub,'' seletas Nael.

Naela sõnul oodatakse uut referendumit ja loodetakse, et seekord on rahvahääletuse tulemused teised. Tulemust mõjutab see, et inimesed ei kujutanud esimesed korral ette, millise korralageduse Euroopa Liidust lahkumine endaga kaasa toob.