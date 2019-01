Eesti Meedia võtab Roosma ja Margna patendi alla 

Tuuli Roosma ütleb, et tema kui autoriga on kõik läbi räägitud. „Ühest küljest on ju normaalne, et telekanal omab kontrolli saadete üles, mis neil eetris on,” lasub Roosma. „Aga samas on ju ilmselge, et ilma minuta neil neid asju teha nagunii ei õnnestu.” Eesti Meedia olevat Roosmale ka kinnitanud, et kui ta vähegi soovib õiguseid endale saada, siis polevat sellega probleemi.