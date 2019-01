EKSKLUSIIVFOTOD | Skandaalne ärikaksik Teet Märtman sai vanglast välja 

"Võsareporteri" saatest tuntud ärikaksik Teet Märtman (32) (endise nimega Kääpa) vabanes Tallinna vanglast täna päeval kell 11.32. Märtman on vangis viibinud alates 16. maist.

Teet ei soovinud intervjuud anda ja teatas, et temal on väga kiire. Küsimuse peale, mis ta oma eluga peale hakkab ja millised on ta edasised plaanid, vastas mees lakooniliselt "ei kommenteeri" ja tormas sõprade juurde, kes ootasid teda vangla parklas.