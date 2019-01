Politsei esindaja poliitilise välireklaami keelust: see seadus on ammu oma elu ära elanud 

ERRi uudisteportaalis käis Siiri Pars politsei- ja piirivalveametist täpsustamas, milline välisreklaam on lubatud ja millised on seaduses suurimad kitsaskohad.

Parsi hinnangul ei täida see 2006. aasta enam oma eesmärki ja on ajale jalgu jäänud. Politsei korraldab poliitikutele ja reklaamifirmadele koolitusi, kus seletatakse tundide kaupa seadusega kaasnevaid piiranguid, kuid sellest hoolimata saadavad valimisliidud selgitustaotlusi.

Pars seletas, et kõige rohkem laekub kaebusi sõidukite ja avalikes siseruumides tehtava reklaami kohta. Need on teemad, mille puhul on kõige rohkem halli ala.

Kui rääkida sõidukitele paigaldatud reklaamidest, siis on küsimärgi all see, mis läheb valimisreklaamina ja mis lihtsalt enda isikuandmete jagamisena arvesse. Näiteks võib tuua vabaerakondlase Artur Talviku juhtumit, kus Talvik pani oma isiklikule sõiduautole reklaami „Vali kass-Artur!“ ja lisas sellele pildi oma näost ja domeenist. Lõpuks otsustas kohus, et tegemist ei olnud siiski valimisreklaamiga.

„Meie hinnangul oli tegu siiski valimisreklaamiga,“ seletas Pars politsei seisukohta.

Avalikes siseruumides, nagu näiteks kaubanduskeskustes, valimisreklaami tegemine on samuti segane. Kas on tegemist välireklaamiga. Kui reklaamiseadus loeb ka avalikes siseruumides olevaid plakateid välireklaamiks, siis politsei seda välireklaamiks ei pea.

„Reklaamiseaduses tuli see definitsioon välja pärast seda, kui politsei oma seisukohad välja kujundas. Juhul kui keegi kaebab selle osas kohtusse, siis peame oma seisukohti kaitsma, aga praegu oleme sellest põhimõttest lähtunud,'' põhjendas Pars politsei tegevust.