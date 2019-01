JULGE SAMM: parlamendisaadik lükkas Brexiti takistamiseks sünnituse edasi

RATASTOOLIS: Sünnituse edasi lükanud Tulip Siddiqi saabus parlamendiistungile ratastoolis. AFP/Scanpix

Sama päeva õhtule oli aga parlamendi alamkojas planeeritud hääletus Brexiti lepingu üle. Kuigi arstid rääkisid 36aastasele Tulip Siddiqile, et tema seisund on ohtlik ning nende nõuanne on keisrilõige kindlasti teha just teisipäeval, võttis naine riski ja otsustas sünnituse edasi lükata neljapäevale. Siddiq ütles niisuguse sammu põhjenduseks, et loodetavalt aitab see tema pojal sündida maailma, kus Suurbritannia suhted muu Euroopaga on paremad.

Tulip Siddiq on põhimõtteline Brexiti vastane ja pooldab antud küsimuses uue rahvahääletuse korraldamist. Tänu Brexiti lepingu mahahääletamisele teisipäeva õhtul šansid teise referendumi korraldamiseks ka mõnevõrra suurenesid.

Kolmapäeva õhtuks on parlamendi alamkojas kavandatud peaminister Theresa May umbusaldamine. Umbusalduse algatas teisipäeva õhtul kohe pärast hääletustulemuste selgumist Tööpartei liider Jeremy Corbin. Arvestades, et Tulip Siddiq lükkas sünnituse edasi neljapäevale, siis tõenäoliselt sõidutab abikaasa ta taas ratastoolis istungisaali nagu ta tegi seda ka teisipäeval.