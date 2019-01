Kaitseminister Jüri Luik: meie julgeolekupoliitiline koostöö Suurbritanniaga jätkub kõigest hoolimata

„Häältustulemus Briti alamkojas oli väga selge. Loomulikult teeb muret, et peale põhjalikke läbirääkimisi ollakse Briti parlamendis tulemuse suhtes niivõrd kriitilised. Küsimus pole ainult leppes, Ühendkuningriigi poliitilises eliidis on teravad ideoloogilised eriarvamused, milline suhe Euroopa Liidu ja UK vahel peaks üldse olema, See muudab ka igasugu lepete saavutamise keeruliseks,“ leiab Luik.



Luige sõnul on Eesti ja Suurbritannia vaheline julgeolekupoliitiline koostöö hindamatu väärtusega ja jätkub, ükskõik milline saab täpselt olema UK suhe Euroopa Liiduga. „Oleme tänulikud Ühendkuningriikide suure panuse eest NATO kollektiivkaitsesse.“



Kaitseminister usub, et Theresa May valitsus saavutas hea leppe kuid tema kriitikud ei taju hästi olukorda Brüsselis. „Olles ise osalenud paljudel läbirääkimistel võin huumoriga öelda, et parimad läbirääkijad on alati need,kes pole laua taga. Samuti käituvad kõrvalseisjad, nagu poleks läbirääkimistel kahte poolt ja kõik ,mida taibatakse küsida, see ka saadakse. Antud läbirääkimistel on siiski kaks poolt, Suurbritannia ja Euroopa Liit.“



„Selge on, et õhtune hääletus pani väga halba olukorda ka Euroopa Liidu,“ kommenteerib minister. „Pole mingit kahtlust, et ka Euroopa Liidule oleks kaugelt kõige eelistatum variant põhjalikult läbi räägitud lahkumislepe. Töö mõlemale poolele sobiva lahenduse leidmiseks jätkub, keegi ei saa lubada endale käed rüpes istumist.“