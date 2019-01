GALERII | Vaata, keda tunnustati aasta kultuurisõbra tiitliga 

Kultuuriminister Indrek Saar ütles ettevõtjatele, et tänu nendele on levinud arusaam kultuuri toetamise vajalikkusest.

"Ilma ettevõtjate panuseta seisaksid Eesti kultuuri metsas suured puutüved endiselt paigal, kuid nähtamatuks kahaneks kogu alusmets – kõik need lugematud niidistikud ja võrsed, väänkasvud ja uued juured, kõik see, mis loob Eesti kultuuri mitmekesisuse ning järelkasvu. Seetõttu väärivad kõik kultuurisõbrad tunnustust mitte ainult üksikute kultuurinähtuste toetamse eest, vaid selle eest, et nad on teinud üht riiki siin maailmas paremaks," ütles minister.