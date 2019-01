Rihanna kaebas oma lihase isa kohtusse 

Rihanna täisnimi on Robyn Rihanna Fenty. Fenty nime on lauljatar kasutanud oma moe- ja meigiloomingus: koostöös Pumaga valminud kollektsioon kandis nime Fenty x Puma, valminud on ka Rihanna pesukollektsioon, mille kaubamärk on Savage x Fenty. 30aastase staari meigifirma on Fenty Beauty.