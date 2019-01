Norsdtati uuring: Eesti 200 toetus kukkus kahele protsendile 

Küsitlusest selgub, et kõige populaarsemad erakonnad jaanuari esimese poole seisuga on Reformierakond ja Keskerakond, kelle toetus on võrdne (27%). Kahest esimesest jääb selgelt maha, kuid samas kindlalt kolmandal kohal on EKRE (20%). Neljandal kohal on SDE (10%) ning viimasena ületaks valimiskünnise Isamaa (7%). Eesti 200 toetus, mis veel jaanuari alguses läbi viidud küsitlustes ületas valimiskünnist, on langenud 2%-ni ning praeguse seisuga riigikokku ei pääseks.