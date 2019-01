Kuidas pettuti ameeriklase annetuses 

USA tuntud heategija, miljonärist tööstur Chester D. Pugsley oli Eesti konsulile New Yorgis öelnud, et tahaks Eesti riigiparkide valitsusele toetuseks raha anda või meelsamini ostaks ise mõne maatüki, mille saaks edasi kinkida rahvapargi loomiseks.

Eestis algas elav arutelu, mida ameeriklase kingitusega peale hakata. Esijoones torkas pähe Pühajärv, mille korrastamine oli ammu päevakorral, aga rahanappuse tõttu järjest edasi lükkus. Pakuti, et ameeriklase rahaga tuleks Pühajärve ümbruses majadesse elekter, keskküte ja vesi viia, tõmmata sisse kanalisatsioon ja ehitada puhkehooned. Teine mõte oli veel: rajame loomaaia. Pirita Kaunistamise Selts pakkus, et see võiks tulla jõe paremale kaldale. Looduskaitseinspektor Gustav Vilbaste uuris, kas õigem koht oleks Haabersti Veskimägi või Kakumäe ümbrus, kuid jõudis järeldusele, et kõlbab ainult Kloostrimetsa kant.