Rõivas tunneb Mayle kaasa: kardan, et hulk piinlikkust on veel ees 

"Kallis Theresa, tegemist on ilmselt su elu ühe raskema päevaga. Tunnen suurt empaatiat," kirjutab Rõivas Instagrami postitatud pildi all. Foto on tehtud kahe aasta eest, kui nad Mayga Suurbritannia lahkumisest vestlesid.

"Kuhu me nüüd jõudnud oleme? Täna on asi palju hullem ja ma kardan, et järgneb veelgi rohkem valu ja piinlikkust. Kas lahkumine on seda väärt?" küsib Rõivas.