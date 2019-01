Jüri Ratas: Ühendkuningriigi parlamendi otsus on kahetsusväärne 

Ratas rõhutab, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheline kokkulepe liidust väljaastumiseks on parim võimalik variant praeguses keerulises olukorras ning EL on seisukohal, et seda läbirääkimisteks ei avata: "Leppeta lahkumise kaasatoodav ebaselgus ja kulud on nii suured, et me ei pea seda väga tõenäoliseks."