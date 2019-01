Urmas Paet välistab uued Brexiti-kõnelused: „Aeg on ära raisatud!“ 

Eesti eurosaadik osutab sellele, et Suurbritannia on euroliiduga juba kaks aastat läbirääkimisi pidanud. See, et briti parlament läbirääkimiste tulemusi ei toeta, ei tähenda, et Euroopa Liit nüüd uuesti läbirääkimiste laua taha kibeleks. „Need kõnelused on juba ära peetud. Aeg on ära raisatud,“ nendib ta. Ehkki kolmapäeval arutab Euroopa Parlament tekkinud olukorda, on otsused Paeti sõnul ikkagi suuresti brittide teha – ühepoolselt europarlament ju midagi ei otsusta. Ühtki head varianti tema hinnangul tulevikus näha ei ole.