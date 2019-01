USA valitsuses on mitmendat nädalat tööseisak. Kas ka Eestis võib midagi sarnast juhtuda? 

USA föderaalvalitsus on alates 22. detsembrist osaliselt seisakus, mis ähvardab muutuda ajaloo kõige pikemaks. Asja keskmes on president Donald Trumpi 5,7 miljardi dollariline valimislubadus: USA–Mehhiko piirimüür. Demokraadid pole nõustunud müüriprojektile sentigi eraldama. President ei taha jällegi näha müürirahata eelarvet. Seetõttu ei ole eelarvet lukku löödud ja see on halvanud osa USA riigiasutuste töö. Ligi 800 000 riigitöötajat, ennekõike piirivalvurid ja lennujaamade turvatöötajad, töötavad palgata. Tasu saavad nad tagantjärele, kui seisak lõpeb. Mõned inimesed on palgata puhkusel. Töötajad nurisevad, sest isegi kui palga saab kunagi kätte, vajavad arved-laenud-võlad maksmist ju ikka kindlal ajal, nüüd ja kohe. Rahvusparkide külastajad kurdavad, et kuna töötajaid pole, upuvad ilusad looduspaigad prügisse ning avalikud tualettruumid on puhastamata, hais matab hinge.