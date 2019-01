PILDID | Avati põnev näitus mis näitab, kuidas esemed suudavad suhestuda poliitiliste teemadega 

Näitus suunab tähelepanu igapäevaelust tuttavatele esemetele, mis kunstnike poolt taasloodutena muutuvad „laetud objektideks“. Kuraator on kutsunud kümme kunstnikku eri maadest mõtisklema selle üle, kuidas esemed suudavad suhestuda poliitiliste teemadega ja suurendada teadlikkust ühiskonna tegelikest valupunktidest.

Francisco Martínezi kureeritud näitus „Laetud objektid“ ETDMis Viktor Burkivski

Projekti eesmärk on liikuda edasi asjade tootmise, analüüsimise ja kujutamise harjumuspärastest viisidest, luues emotsionaalseid suhteid nii külastajate, kui ka esemete esialgse kontekstiga. Näitus panustab sel viisil ka arutelusse kunstiteose suhtest ühiskonda, aura ja tahtlikkuse küsimuste ning esemete olemuslike omaduste üle, uurides ühtlasi nüüdiskunsti, disaini, antropoloogia ja museoloogia kokkupuutepunkte.

Näituse kuraator Francisco Martínez on antropoloog, Helsinki Ülikooli järeldoktorantuuri teadur, väljaande Anthropolical Journal of European Cultures toimetuse liige. Francisco Martínezi lähenemine materiaalsele kultuurile ja objektide, sh disaini käsitlemise viisidele on ETDMi jaoks intrigeeriv ja avab oluliselt selle valdkonna käsitlemise ulatust ning tavasid.