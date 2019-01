PEREPOJA ALKOHOLISM SILLUTAS TEE VERETÖÖNI: helistasin õele, et ema on surnud ja ma tapsin isa. Ja siis jõin viina edasi 

2017. aasta detsembri keskpaik, Tallinna äärelinn. Töötu epileptik Aare (47) on koos pensioniealise isaga joonud mitu päeva järjest. Kui kaua täpselt, ta ei tea. Küll aga on ta 12. detsembri õhtupoolikul veel piisavalt adekvaatne, et jalutada kodu lähedal asuvasse Maxima kauplusse ja osta sealt kaks pudelit kõige odavamat viina. „Poolekat,“ nagu ta nimetab. 13. detsembri päeval on pudelid tühjaks joodud ja politsei saabub mehe koju, kust nad leiavad eest trussikute ja särgi väel purupurjus Aare ning ta isa ja ema surnukehad. Aarest on järjekordse joomatsükli käigus saanud mõrvar.