GDANSK LEINAB: elanikud näevad linnapea mõrva taga Poolat lõhestavat viha 

The Guardian kirjutab, et Adamowicz võis küll Gdanski elanikele üldiselt sümpaatne olla, kuid paremäärmuslikes ringkondades nähti LGBT- ja pagulassõbralikku meeri vaenukujuna. Paljud esmaspäeva hilisõhtul Adamowiczi mälestama tulnud linlased usuvad, et linnapea surma taga on Poola ühiskonna lõhestatus. Progressiivsema vaatega kodanikud näevad Adamowiczis Poola poliitiliste sisepingete ohvrit.