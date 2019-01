Kristiina Alliksaar: kindlasti ei plaani ma minna Vanemuisesse suurte reformide ja muudatustega 

"Kindlasti ei plaani ma minna Vanemuisesse suurte reformidega ja hakata midagi suuresti muutma - üheskoos vaatame, mis on need asjad, mida Vanemuise teater soovib parandada ja milles mina saaksin abiks olla."

Tänasel päeval täidab Alliksaar veel ametlikult Ugala teatrijuhi kohustusi ja lausub, et "viieaastaku plaane" ei ole ta kunagi teinud. "Elu saadab mu ette valikud. Minu asi on siis neist valikutest kinni võtta või mitte. Teadsin, millal minu tööleping Ugala teatriga lõpeb ning erinevad teatrivaldkonna inimesed, mulle kandideerimise mõtte pähe panid." Ugala teatri juhiks asus Alliksaar 2014. aastal.

Alliksaar usub, et Eesti teatrimaastikul on palju teha ja juhil on selles mõttes antud piisavalt vabad käed. "Sihtasutuse vorm, mille riik asutajana on rakendanud väga paljude oma kultuuriasutuste puhul, kuhu lisaks teatritele kuuluvad ka muuseumid, jätab teatrijuhile tegelikult piisavalt vabad käed otsustamaks, mil viisil on teatrit kõige mõistlikum edasi viia."