Vanemuise teatri uueks juhiks sai Kristiina Alliksaar 

Sihtasutuse Teater Vanemuine nõukogu koosolek uue teatrijuhi valimiseks toimus teisipäeval, edastas Vanemuise kommunikatsioonijuht Kertu Tombak pressiteate. Teatri praeguse juhi Toomas Petersoni tööleping lõpeb 30. juunil ja uueks ametiajaks otsustas Toomas Peterson mitte kandideerida.



Kristiina Alliksaar on sündinud Viljandis ja lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna aastal 2001 ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala aastal 2007. Aastast 2010 on Kristiina Alliksaar kultuurikorralduse magister (Eesti Muusikaakadeemia).



Hetkel on Kristiina Alliksaar Ugala teatri juht. Varem on ta töötanud Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kultuuri- ja noorsootöö nõuniku, OÜ Eesti Loomeagentuuri juhataja, MTÜ Pärimusmuusikakeskuse turundusjuhi, TÜ VKA kultuurikorralduse lektori ja projektijuhina ning olnud tegev erinevate suurürituste ja – sündmuste korraldajana.



„Kõik vestlusele kutsutud kandidaadid olid tugevad. Sihtasutuse nõukogust ja teatri esindajatest koosnev komisjon vestles kandidaatidega ja nõukogu valis konsensuslikult teatrijuhiks Kristiina Alliksaare, hinnates tema senist tegevust Ugala teatri juhina ja kultuuri valdkonnas laiemalt. Komisjon väärtustas Alliksaare läbimõeldud visiooni kolmežanrilisest Vanemuisest, kus rakendust leiaks kogu loominguline kollektiiv, repertuaar oleks publikule arendav ning meelepärane ja majanduslikult optimaalne,“ lisas Vanemuise teatri nõukogu esimees kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.