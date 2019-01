Palgaline teatrivaataja Alissija: „Viimane etendus oli täpselt nii halb, et olin õnnelik selle töö otsasaamise üle!” 

„Väga halb kogemus ei olnud,” täpsustab Alissija, „aga piisavalt halb sellegipoolest.” Ehkki ta ohkab kergendatult, et eksperiment on otsas, pole veel päriselt punkti pandud. Arvustused, üle kümne, tahavad kirjutamist. „191 arvustust on kirjutatud,” tunnistab Alissija. „Viimane etendus, arvan, on järjekorranumbriga 205.” Plaan külastada kõiki uuslavastusi on täidetud ning selle pingutuse peale näeb palgaline teatrivaataja üsnagi reibas välja. Kõigi nende etenduse äravaatamise katsumusest sünnib ka dokumentaalfilm, mille režissöör on Marta Pulk.