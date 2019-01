Inimsusevastastes kuritegudes süüdistatud endine riigijuht pääseb puhtalt vabadusse 

2011. aastal kiskusid ÜRO väed Gbagbo presidendipalee keldris asuvast punkrist välja. Prokurörid väitsid, et Gbagbo oli võimunäljas, keeldus ametikohta käest andmast ning esitasid talle süüdistused inimsusevastastes kuritegudes, mõrvas, vägistamises, muus seksuaalvägivallas, tagakiusamises ja teistes ebainimlikes tegudes.

Kuid teisipäeval vabastas ICC Gbagbo kõigist süüdistustest ja nõudis tema viivitamatut vabastamist. ICC silmis ei saa väita, et Elevandiluuranniku ekspresident vägivalda kuidagi planeeris või juhtis. Ka on kohtu hinnangul prokuröride väitele, et Gbagbo oma kõnedes rahvast üles ässitas, keeruline tõestust leida. Kindlasti ei olnud Gbagbol mingit ametlikku poliitikat kaotuse korral verevalamine valla lasta, leiab kohus.