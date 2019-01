Juhtkiri | Laulupidu ilma alkoholi ja suitsuta 

Sel plaanil on jumet, sest laulupidu pole ju õllesummer, kus üheskoos rahvalikke laule laulda, vaid nõudliku repertuaariga tõsine muusikaüritus. Retooriliselt võiks nentida, et kui alkoholil pole enam lauluväljakul kohta, siis oleks kohatu laulda ka „Õllepruulijat“, kuid küllap hoolitsevad korraldajad sellegi eest, et esitatav ei läheks vastuollu riikliku alkoholipoliitikaga. Samas on korraldajad vähemalt korra näppe kõrvetanud, kui liigelitaarseks aetud kava peletas õhtuks enamiku publikust ja esinejad lõpetasid päeva üsna tühja lauluväljaku ees.