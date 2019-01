BREXITI SAATUS: Briti parlamendis toimub peagi hääletus May leppe üle 

Peaministri Euroopa Liidust lahkumise lepe on aga paraku paljude parlamendisaadikute jaoks vastuvõetamatu. On neid, kes ei toeta Brexitit kui sellist üldse - nii ka märkimisväärne osa lihtrahvast - kuid ka neid, kelle silmis on May lepe „pehme Brexit“, liiga järeleandlik Liidule, millest lahkuda soovitakse.

Konservatiivne Brexiti pooldaja Peter Bone sõnas oma etteastes, et ei suuda mõista, mispärast peab Suurbritannia euroliidust lahkumise eest 39 miljardit naela välja käima (see on umbes 43,8 miljardit eurot). Valitsuse õigusnõunik Geoffrey Cox aga vastas, et selleks, et iga lahkumine mõnest organisatsioonist või asutusest on koostöö ja kokkulepete küsimus ning vajab analoogseid leppeid nagu see, mis May koostas ja läbi rääkis.