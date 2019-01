JÄRGMINE PEATUS | Eestlanna Iraagi pulmast: alkoholi ei pakuta, inimesed jõid autopagasniku juures seistes 

Üks põnevamaid reisikogemusi on olnud aga Iraagi pulmas käimine. Näiteks meenutab Margit, et alkoholi ei pakuta ja juuakse autopagasniku juures seistes, kuidas pulmas tuli kohalikel relvad ära panna ja et pruut kannab valge asemel punast kleiti. Muide, Iraagi pulmad on suurejoonelised – selles pulmas oli 500 külalist.