Registreerimine avatud! Eesti blogiauhindade jagamine tuleb sel aastal mitme muudatusega 

Teine suur muudatus on see, et eluliste blogide kategooria jaguneb kaheks - väiksemad ja suuremad. „Nii mõnigi blogija pani end varem kirja mujale kategooriasse, et mitte Mallukaga võistelda. Nüüd on ka väiksematel blogijatel eluliste blogide kategoorias võimalik omavahel rinda pista,“ lisab Albers. Küll aga ei oska ta vastata, kes suuremate blogijate kategoorias sel aastal võistlustulle astuvad. „Meil on igal aastal blogijaid, kes ühel aastal osalevad, teisel mitte, praegu on keeruline ennustada, kas isablogija Henry astub Mallukale eluliste kategoorias vastu või ei. Samas eelmisel aastal tegi päris hea tulemuse ka Jane blogi. Kes teab, ehk saab temast tänavu Malluka suurim konkurent.“