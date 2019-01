Tõnis Saarts | Reformierakond vaevleb kolmikkriisis ehk Miks neil on raske valimisi võita 

Liidri kannul üritab püsida Reformierakond. Oravamärki kandev võistleja pole sel korral just üliheas vormis: näitab väsimuse märke ja on kuidagi ebakindel. Kahele liidrile hingab kuklasse EKRE, kellel on indu ja jaksu ülearugi, kuid kelle ebatraditsionaalne alpinistivarustus ja ronimisvõtted võivad tipputõusule takistuseks saada.

Liidrikriis – ootusi (veel) mittetäitnud uus juht

Reformierakonnast, tema väsimusest ja ebakindlusest teemegi siinkohal juttu. Kui kunagise vaieldamatult juhtpartei peamine võidulootus tugineb sellele, et ehk ägeneb sõda Ukrainas, või et avalikkust jahmatab mõni korruptsiooniskandaal, mis uuenenud Keskerakonnale ja Jüri Ratasele tõsise hoobi annaks, siis on olukord oravaparteile kehvapoolne küll.

Isegi kui viimane Kantar Emori küsitlus näitab neile võrdset seisu Keskerakonnaga, siis eksperte ja Reformierakonna liikmeid, kes usuksid kindlat valimisvõitu, napib endiselt. Reformierakond on kriisis: täpsemalt liidri- ja sisekriisis ning maailmavaateliseski mõttes. Milles need kolm kriisi avalduvad ja kas olukord ongi nii traagiline, kui esmapilgul paistab?

Mida aeg edasi, seda enam on selge, et Kaja Kallas pole erakonna ega avalikkuse ees täitnud neid ootusi, mis talle oli pandud. Loodeti jõulist ja energilist uut juhti, kes annaks erakonnale uue hingamise ja oleks valimisdebattides särades peaminister Ratasest kaugelt üle, nii et kellelgi poleks kahtlust, kes on Eestile parim valitsusjuht.

Praegune seis on hoopis teine: Kallase avalikud esinemised on paljude hinnangul olnud üllatavalt kahvatud. Samuti pole märke, et Reformierakond oleks uut hingamist ja värskust juurde saanud. Jah, loomulikult võib vastu vaielda, et erakond kirjutas Kallase juhtumisel aastakümne väidetavalt parima ja ideederohkeima programmi ning tema esinemiste puhul on „ilu vaataja silmades“. Samuti võib nõustuda tähelepanekuga, et Kallasele jäi lõppkokkuvõttes liiga vähe aega seesmiselt lõhenenud erakonna kokkulappimiseks ja oma meeskonna ülesehitamiseks.

Sisekriis – kes ootab Kallase ebaõnnestumist?