Lihamüügipettur on politsei eest jooksus. Kas oled näinud? 

Politseifoto





Mees on umbes 185 cm pikk, keskmise kehaehitusega, kiilaneva peaga ja kannab prille. Viimaste juhtumitel kandis ta sama riietust, mis fotol ehk musta värvi nahktagi, teksapükse ja nokkmütsi. Mees kõneleb eesti keeles.



Politsei on kontrollinud mehe võimalikke elu- ja viibimispaiku, kuid meest pole leitud. Üldjuhul avastavad ohvrid kelmuse alles pärast mehe lahkumist.



Palume inimestel, kellel on mehe asukoha või kelmuste kohta informatsiooni võtta ühendust 612 4153 või kristel.proos@politsei.ee.