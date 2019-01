Narva baaris läksid sõbrad tülli, üks tulistas teist mitu korda 

Kiirabi toimetas laskehaavadega kannatanu haiglasse, kus ta oli arstide järelevalve all. Tänaseks on mees kodusele ravile lubatud.

Kahtlustatav ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud. Tal on kehtiv relvaluba ja seaduslik relv. „On selge, et selliselt käitunud inimese kätte enam relva usaldada ei tohi. Seetõttu tühistab politsei ka tema relvaloa,“ lisas juhtivuurija.

Viru Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germanni sõnul taotles ta mehe vahistamist, kuna kahtlustatava puhul püsib oht, et ta võib jätkata uute kuritegude toimepanemist. „Alkoholi tarvitades on kahtlustatava käitumine ettearvamatu, tema konflikti lahendamise võime on oluliselt langenud, ta ei käitu sellistes olukordades teiste isikute elust ja tervisest hoolivalt, mistõttu esineb alus kahtluseks, et mees võib jätkuva alkoholi tarvitamise ja konfliktiga mitte toime tulemise korral jätkata süütegude toimepanemist, millega kahjustatakse teiste isikute elu ja tervist,“ lisas vanemprokurör Germann.