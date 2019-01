Eesti uudised Omniva postkontorite pikkade järjekordade taga on hilinenud jõulupakid ja töötajate gripilaine Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 14:49 Jaga:

Omniva pakkide sorteerimine. Laura Oks

Mitmetes Omniva postkontorites on saadetistele järele tulnud inimestest pikad järjekorrad, sest järjest saabub kontoritesse pakke, mis on kaua aega olnud kinni jõuluaegse pakiliikluse pudelikaeltes nagu Türgi, ning ühtlasi on paljud Omniva töötajad gripilaine tõttu haiguslehel.