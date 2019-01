Martin Helme: ETV+ uus juht kukkus lojaalsustestil läbi 

Martin Helme, ringhäälingunõukogu liige, EKRE : Teema oli ERR nõukogus detsembri koosolekul, aga ma ei saanud sellel koosolekul osaleda. Pean täiesti vastuvõetamatuks, et Vene kodanik juhib ERR ühte kanalit, aga samas olen ma nagunii väga põhimõtteliselt seda meelt, et ETV+ tuleb esimesel võimalusel sulgeda. Ma ei näe ühtegi mõistlikku põhjust, miks peaks eesti maksumaksja pidama üleval venekeelset ja suures osas venemeelset kanalit.

Toimetuse või kanali juhi ametisse võtmine on juhatuse pädevus, nõukogu ei saa siin käskida-keelata. Kui nõukogu leiab, et juhatus on valesti käitunud, siis saab muidugi nõuda vigade parandamist ja kui juhatus ei arvesta nõukogu seisukohaga, on nõukogul võimalus juhatuse alati tagasi kutsuda.