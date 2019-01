VIDEOINTERVJUU | Epp Kärsin ei karda, et seksuaalselt rahuldatud inimene võib ühiskonnale ohtlik olla

Rääkisin Rakveres oma kursustel ühe turvakodutöötajaga, kes rääkis, et kui ta räägib ja nõustab naisi, siis enamus, kes satub turvakodudesse on põhjuseks olnud just alkohol. Väga suur ja valus probleem. Mees joob, tahab intiimsust, naine purjus mehega seksida ei taha, mehele see ei sobi ja tulebki vägivald mängu. See mees, kes on seksuaalselt rahuldatud on imearmas, imetore ja naine kes on seksuaalselt rahuldatud, ei vingu, ei virise, ei klatši, ei ussita - ta on lahke, mõnus ja särav nagu päike.

Kas katkist inimest on võimalik terveks lappida?

Ma olen oma koolitustel hästi siiras, hästi aval ja ma võin piltlikult öelda, et ma muugin oma avatud südamega ka katkised inimesed lahti. On mehi ja naisi, kes jäävad minuga peale kursust rääkima ja kui neil on väga sügavad probleemid ja nad saavad ka ise aru et on midagi valesti teinud, siis ma oskan suunata, kust nad abi saaksid. Mina võtan inimese piltlikult öeldes lahti, aga ma ei jõua ega ka jaksa nende kõigiga ka personaalselt tegeleda.

Meil on olemas holistilised terapeudid, on olemas pereteraapia, kuhu ma võin katkised inimesed suunata. Inimest saab aidata siis, kui inimene ise mõistab, et tal on seda abi vaja. Meid ei ole koolis, tihti ka kodus õpetatud armastama, hellust jagama, puudutama - ja seda kõike ma siis üritan kompenseerida oma koolitustel.

Mina ei ole Jumal, ei ole olemas ühtset tõde, aga palun võtke minu koolituselt see osa, mis teid kõige rohkem kõnetab. Ja loomulikult võib alati kõike ka muuta ja mugandada. On ju naisi ja mehi, kes võtavad oma konspekti kätte ja lähevadki koju ning hakkavad näpuga järge ajades katsetama. Alguses on nalja kui palju, aga pärast pole konspekti enam vajagi. Paljud on öelnud, et nad on tänu sellele saanud nii palju enesekindlamaks.

Ja eesti mehed! Teate, kui ägedad on eesti mehed! Mina küll ei saa öelda, et eesti mehed on mõttetud mehed. Nad on ise öelnud, et neil ei ole olnud lihtsalt võimalust nendel teemadel rääkida. Nad ei lähe rääkima oma sõbraga, et kuidas sina seda seksivärki teed või et näe mina teen niiviisi või küsinud, et kuule, mis sinu naisele meeldib. Aga minu koolitustel nad hakkavad rääkima. Ja siis nad tunnistavadki, et pusletükid lähevad justkui omavahel kokku. Ja nad lähevad ära, seljad on sirged, põsesarnad kõrgemal, naeratus näol.

"Hommikusöök staariga" - Epp Kärsin; Anu Saagim; Cafe Lyon Viimsis; kohviku perenaine Iivi Saar Erki Parnaku