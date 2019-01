Ed Sheeran on kanepi kõhvimisele lõpu teinud 

Daily Maili teatel kuulutab 27aastane laulja Q Magazine'i intervjuus, et kanepiga on lõpp. Ed märgib, et istus kanepiuimas üksnes kodus ja vahtis filme. Kuid laule loob ta ainult kainena - huvitaval kombel tulevad parimad mõtted siis, kui ta teed joob.