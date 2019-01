„Eesti laulu“ poolfinalist Inga: oma esimesel avalikul esinemisel laulsin Heraklese T-särgis ja liivaste juustega laulu emast ja isast 

Kuidas sa muusikaga tegelema hakkasid?

Eks see ikka lapsepõlvest algab. Ema ütles kogu aeg, et ma enne laulsin, kui rääkisin. Ma tõesti tahtsin juba lapsest peale lauljaks saada. Mäletan, et olin umbes 4-5aastane, kui puhkasime perega Narva-Jõesuul. Tulime rannast, olin ujumas käinud, juuksed olid niisked ja liivased. Nägime, et seal toimub mingi Vene laste kontsert – kõik olid kenasti sätitud, uhked kleidid ja soengud. Ma ütlesin isale, et tahan ka laulma minna. Isa käiski küsimas, äkki nad laseks mul ühe laulu laulda. Ei lastud. Ma ei jätnud isa rahule ka, ta läks poodi, ostis šampuse ja kommikarbi ja palus uuesti. Neil polnud muud valikut. Lõpuks ma siis laulsin seal, Heraklese T-särk seljas, ise räsitud, aga ma olin hästi õnnelik, et lavale sain. Mikrofon anti kätte ja laulsin ilma fonogrammita laulu emast ja isast.

Kas oled ka muusikakoolis käinud?

Jaa, lõpetasin klaveri eriala. Ma ei läinud muusikakooli seepärast, et vanemad oleksid sundinud. Ma tahtsingi lauljaks saada ja teadsin juba väiksena, et mul on kuhugi jõudmiseks vaja ka baasharidust. Nooremana, eriti puberteedieas, ei julgenud ma öelda, et minust saab tulevikus laulja. Hoidsin seda pikalt enda sees, aga 14aastaselt tulin nii-öelda kapist välja. Muusikakooli 5. klassis tuli mul korra ka murdepunkt, paljud jätsid pooleli. Mul oli ka raske, kuid mind hoidiski seal eesmärk, kuhu ma tahan jõuda.

KAPIST VÄLJAS: Inga Tislar tunnistab, et ei julgenud kuni 14. eluaastani öelda, et tahab lauljaks saada, kuigi see soov oli tal juba päris pisikesest peale. Nüüdseks on naine nii-öelda kapist väljas ning hakkas bändi La La Ladies kõrvalt tegema ka sooloprojekti. Liina Notta

Sa oled ka Otsa-koolis õppinud.

Jah. Pärast muusikakooli lõpetamist käisin ma aasta WAF-koolis ja sain sealt muusikategemiseks väga suure tõuke. Olen õpetaja Maikenile ja sellele koolile väga tänulik – arenesin seal hüppeliselt ja sain teada, milleks ma üldse võimeline olen. Minu enesekindlus kasvas. Keskkooli ajal läksin Otsa-kooli eelõppesse ja pärast Prantsuse lütseumis keskkooli lõpetamist astusin pop-džässlaulu põhiõppesse. Lõpetasin selle eelmise aasta kevadel.