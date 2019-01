Kaubamärgina saab varsti patenteerida ka seda, millise nurga all reklaamis õlu klaasi kukub 

Äripäev Online vahendab, et lisaks logodele, fontidele ja värvidele on kaubamärgistena võimalik patenteerida ka näiteks mustreid, liikumist, kaubamärgi asetust tootel ja pakendi kuju. Näiteks võib õlletootja patenteerida selle, millise nurga all tema reklaamis õlu klaasi kukub, ja kui tulevikus hakkab mõni teine õlletootja reklaami filmima, siis peab reklaami tegija kontrollima, et salvestatud valamishetk ei rikuks Euroopa Liidu tasemel registreeritud kaubamärki.