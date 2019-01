TÜLI LÕPP! Kerdo Mölder Katrin Lustile: ma tõesti olin šokis. Ma vabandan

Lusti sõnul püüdis ta mitu nädalat Möldrit tabada, kuid too ei vastanud. Nüüd on tüli nende kahe vahel aga lahenenud ja Mölder vabandas Lusti ees. „Loomulikult annan ma Kerdole andeks. Kes meist ikka ei oleks mõtlematusi ütelnud. Tahan ka öelda seda, et ma teen lihtsalt oma tööd ja vahel elavad inimesed oma viha minu kui sõnumitooja peal välja ja ei näe tegelikult lugu endast. Igal juhul minu respekt Kerdole, kes suutis mehena avalikult vabandada,“ ütleb Lust „Kuuuurija“ veebilehel.

„Ma tõesti olin šokis ja käitusin ründavalt vaid seetõttu, et tundsin end ise rünnaku all. Ma vabandan. (Kustutasin enda seinalt postituse),“ ütleb Mölder saadetud kirjas ja ütleb, et libauudise levitamine oli eksperiment. „Selle eksperimendi mõte oli näha, kas meediat huvitabki ainult halb uudis. See ei olnud libauudis – see juhtuski. Panime selle ju ka oma filmi, „Elu Hammasratastel“.“