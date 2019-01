Uus kord: pesumasinat peab saama remontida! 

Kuna seadmeid on mustmiljon, on EL ametnikud viimased kolm aastat uurinud, kuidas peaks seadmete remonditavust või taaskasutatavust mõõta. Ilma kindlate normideta on raske ka selgeid reegleid kehtestada.Lisaks tahavad ametnikud keelata selliste seadmete müümise, mis on mõeldud vastu pidama vaid teatud aja. Selliste seadmete müümine on tootjaile kasulik, kuna nii peavad kasutajad pidevalt uusi masinaid ostma. Ometi on Euroopa Parlament välja selgitanud, et 77 protsenti EL elanikest pigem remondiks vana tehnikaseadme kui ostaks uue.