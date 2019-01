Eesti 200ga liitunud Ruslan Trochynskyi: „Vene kool elab ikka täiesti teises maailmas.“ 

Ruslan Trochynskyi Martin Ahven

Eesti 200ga on ühinenud ka ansambli Svjata Vatra juht Ruslan Trochynskyi, kes seletas intervjuus ERRi uudisteportaalile , et Ukrainast Eestisse kolimine on kogemus, mille abil saab ta integratsiooni probleemide lahendamisel abiks olla.