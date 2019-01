Tööturgu kimbutab tööjõupuudus ja palgaralli takistab äride kasvu 

Töötajad ootavad tööandjatelt üha enam otsustusvabadust, tööaja paindlikkust ja võimalust osaliselt kodukontoris töötada ning suurem hulk inimesi on tööturul passiivsed kandidaadid, mis tähendab seda, et nad ei otsi aktiivselt tööd, kuid on atraktiivse pakkumise puhul valmis töökoha vahetamist kaaluma.