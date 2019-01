PEOGALERII | Venemaa kultusbändi juubelikontsert Tallinnas tõi kohale fännide hordid 

Moskvast pärit kultusbänd Nogu Svelo esines Tallinnas Ardo Kaljuvee

Nogu Svelo on tuntud oma erilise ja mässumeelse muusikalise stiili ja eneseirooniliste videote poolest, millega tehti algust juba 90ndatel. Tänaseks on bändil ette näidata 13 stuudioalbumit ja enam kui 30 muusikavideot, mis on mõjutanud paljusid Vene telesaateid ja poppkultuuri tervikuna.