Riigile kuuluv äriühing ei avalikusta vagunirendiäri sihtkohta 

Riigikogu liige Artur Talvik palus majandus- ja taristuministril Kadri Simsonil edastada talle leping koos lisadega (või lepingud, kui neid on mitu), mille alusel EVR Cargo AS hankis aastatel 2017–2018 vagunitetootjalt/-tootjatelt 200 poolvagunit ja 300 konteinerplatvormi. Juhul kui need vagunid ja platvormid on juba Venemaale välja renditud, palus Talvik edastada vastavad lepingud rentnikega koos kõigi lisadega. 2018. aastast võttis AS EVR Cargo endale nimeks AS Operail. Tegu on küll riigile kuuluva äriühinguga, kuid selle igapäevase juhtimise eest vastutab nõukogu poolt ametisse määratud juhatus, märkis minister Kadri Simson vastuses.