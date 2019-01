Eesti uudised MAARAHVAS MATTUB SODI ALLA: prügiveokid jäävad lumme kinni Arvo Uustalu , täna, 21:25 Jaga:

TAKISTUSRIBA: Täis prügikasti lumevalli tagant autoni tirimine nõuaks üliinimlikke võimeid. Keskkonnateenused

„Sõiduautod vurasid lumisel kruusateel Kõõru külla vabalt, aga võimsam prügiauto sõitis vaid tee otsa, tegi seal foto ja pööras ümber. Juht „teadis“, et tugev kruusatee on pehme või libe ja jättis inimesed veel kolmeks kuuks, ehk siis märtsini, prügi koguma,“ on Setomaa vallas Obinitsa kandis elav mees vihane.