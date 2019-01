Eesti uudised Politsei operatiivjuht: Meenikunno rabasse eksinud poiss talitas eeskujulikult! Asso Ladva , täna, 21:05 Jaga:

EKSIMISE KORRAL POLE PAANIKAST ABI: Politsei operatiivjuht Ottomar Virk ütleb, et kui olukord pole enam inimese enda kontrolli all, on igati mõistlik küsida abi politseilt. Aldo Luud

„Uutele põlvkondadele õpitud abitust õpetada ei ole õige. Lastel tuleb lubada omapäi liikuda, kui on olemas veendumus, et nad saavad hakkama,“ ei heida Lõuna politseiprefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk neljapäeva õhtul Meenikunno rabasse eksinud lastega koos olnud matkajuhile mitte midagi ette.