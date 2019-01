TERE, STJOPA SIIN! Nooruke autokelm eelistas varastada taksosid ja rendisõidukeid  

FIEna registreeritud taksojuht Stjopa on noor mees, keda on maast madalast köitnud kõik see, mis on seotud autodega. Oma esimese omanikult suulise volituse alusel kasutusse saadud auto Mazda 626 vehkis Stjopa sisse ja müüs oma auto pähe maha kodulinnas Tartus. See juhtus 2014. aasta suvel, kui autohuviline noormees oli saanud just 20aastaseks. Heade mõtete linna maakohus näitas algaja autoärimehe suhtes üles suuremeelsust ning karistas teda ebaseadusliku omastamise, dokumendi võltsimise ja kasutamise eest nelja kuu pikkuse tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga. Küllap võttis kohus otsuse tegemisel arvesse sedagi, et väga ahne esimest korda seaduskuulekalt teelt kõrvale libisenud Stjopa igatahes ei olnud: 1300 eurot maksnud pereauto müüs ta maha vaid 450 euro eest. Heldekäelisus jääb noormeest saatma edaspidigi, eriti pärast seda, kui Stjopa oma seaduse silmis taunitava äritegevuse Tartust pealinna kolib.